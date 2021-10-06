Более 200 литров донорской крови собрали для детей в Морозовской больнице в Москве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 200 литров крови за две недели собрали в рамках осеннего марафона донорства в Морозовской детской больнице в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"Двухнедельная акция была организована совместно с молодежным советом департамента жилищно-коммунального хозяйства. В рамках акции за две недели удалось заготовить более 200 литров крови. Пациентов, нуждающихся в донорской крови, поддержали сотрудники <…> АО "Мосгаз", АО "Объединенная энергетическая компания", ГБУ "Доринвест", ГУП "Экотехпром", ГБУ "Автомобильные дороги" и других [предприятий]", - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель городского центра детской трансфузиологии Дана Павлова, чьи слова приводит пресс-служба Морозовской детской больницы, больше всего нуждаются в донорской крови отделения онкологии, гематологии, трансплантации костного мозга, неонатальное отделение и отделения реанимации.

"Дети там достаточно "тяжелые", и им это в первую очередь необходимо. Мы заготавливаем кровь и ее компоненты как для нужд Морозовской больницы, так передаем в детские больницы и роддома. Мы искренне благодарим всех наших доноров и приглашаем на регулярные донации. Сдача крови не занимает много времени. Для донора - это просто, а для наших маленьких пациентов - жизненно необходимо", - отметила она.

В этот раз в донации приняли участие более 100 человек. "Это ответственные, отзывчивые и небезразличные люди, которыми движет желание совершать добрые поступки и делать мир лучше", - сказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

При департаменте уже больше пяти лет существует молодежный совет, состоящий из активистов подведомственных компаний. Это около 1,5 тыс. человек, которые помимо основных служебных обязанностей после работы организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводят конкурсы и мастер-классы, посвященные экологии, разумному потреблению и другим темам, а также работают социальными волонтерами.