В Курганской области в 2022 году появятся диорамы и виртуальные стенды об истории региона

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Общественная организация "Молодые парламентарии Курганской области" запустит в начале 2022 года интерактивную экспозицию "Живая история Зауралья" с историческими диорамами в рамках гранта "Президентского фонда культурных инициатив". Экспозиция будет размещена на базе молодежного мультицентра "Смолин" в Кургане, сообщили в среду в официальной группе региональной думы в социальной сети "ВКонтакте".

По словам председателя "Молодых парламентариев Курганской области" Станислава Бессонова, идея проекта заключается в том, чтобы преподнести историю края "не в виде сотен черно-белых фотографий, выцветших документов и скучных научных статей".

Отмечается, что создатели экспозиции планируют применить интерактивные формы подачи материалов, создав исторические диорамы и виртуальные стенды с современной видеоинфографикой, интерактивные макеты с дополненной реальностью и многое другое.

"Все эти инновационные инструменты позволят посетителям экспозиции по-настоящему окунуться в прошлое. <...> Современный подход делает ставку на яркое визуальное повествование, предусматривающее воздействие на все органы чувств человека, чтобы каждый посетитель ощутил свою сопричастность к увиденному", - подчеркнули в думе.

Грантовую поддержку фонда в этом году получили восемь курганских проектов, общая сумма софинансирования для области составит почти 16 млн рублей.