В Google намерены ввести двухэтапную аутентификацию для 150 млн пользователей

ТАСС, 6 октября. Компания Google объявила о планах сделать двухэтапную аутентификацию обязательной для 150 млн пользователей сервиса, а также для авторов на YouTube. Об этом говорится в распространенном компанией во вторник вечером пресс-релизе.

"К концу 2021 года мы планируем автоматически дополнительно зарегистрировать 150 млн пользователей Google в [системе] двухэтапной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн ютуберов включили ее", - говорится в сообщении. Такой шаг в компании объяснили заботой о безопасности пользователей.

В релизе также содержится информация о работе над технологиями, которые "снижают зависимость от паролей в долгосрочной перспективе". Сообщается, что частью этой инициативы станет добавление ключей безопасности и автоматическая поддержка технологии двухэтапной аутентификации на новых смартфонах как производства компании Apple, так и для тех, где установлена операционная система Android.

При двухэтапной аутентификации для идентификации пользователя последовательно выполняются два действия - например, ввод пароля и затем одноразового кода из СМС. Это означает, что даже имея чужой пароль, злоумышленник не сможет воспользоваться им без физического устройства с уникальным ключом.