Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,06

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и опустился до 1,06. В Москве показатель уменьшился до 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор превышает единицу в семи из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Иркутской области он снизился до 0,99, а в Санкт-Петербурге и Свердловской области - до 1.

В Воронежской и Ростовской областях коэффициент равен 1,03, в Самарской области - 1,04, в Красноярском крае - 1,05, в Нижегородской области - 1,06. В Подмосковье показатель немного уменьшился и составил 1,25.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.