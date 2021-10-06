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Депутаты Мосгордумы приняли решение проводить заседания парламента в онлайн-формате

Такое решение приняли в связи с распространением в Москве коронавирусной инфекции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пленарные заседания Московской городской думы в связи с распространением коронавируса в столице будут проводиться в дистанционном формате. Такое решение было принято депутатами на заседании в среду.

"В связи с ситуацией, связанной с распространением в Москве новой коронавирусной инфекции, внести в протокольное решение Московской городской думы от 24 марта 2021 года следующие изменения: <...> пункт 2 изложить в следующей редакции: заседание Московской городской думы проводить в дистанционной форме, заседания профильных комиссий, собрания фракций постоянного депутатского объединения, совместные собрания фракций постоянного депутатского объединения проводить в формате видеоконференции", - сказал в ходе заседания председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

За проект протокольного решения проголосовал 21 депутат, против - 14, воздержавшихся нет.

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