Депутаты Мосгордумы приняли решение проводить заседания парламента в онлайн-формате

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пленарные заседания Московской городской думы в связи с распространением коронавируса в столице будут проводиться в дистанционном формате. Такое решение было принято депутатами на заседании в среду.

"В связи с ситуацией, связанной с распространением в Москве новой коронавирусной инфекции, внести в протокольное решение Московской городской думы от 24 марта 2021 года следующие изменения: <...> пункт 2 изложить в следующей редакции: заседание Московской городской думы проводить в дистанционной форме, заседания профильных комиссий, собрания фракций постоянного депутатского объединения, совместные собрания фракций постоянного депутатского объединения проводить в формате видеоконференции", - сказал в ходе заседания председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

За проект протокольного решения проголосовал 21 депутат, против - 14, воздержавшихся нет.