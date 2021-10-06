В Адыгее число случаев заражения COVID-19 выросло более чем в три раза

МАЙКОП, 6 октября. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в Адыгее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в три раза, говорится в сообщении пресс-службы главы республики по итогам заседания оперштаба по противодействию завозу и распространению коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день на 124% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло количество пневмоний и на 219% - число фактов заражения коронавирусной инфекцией. Регистрируется большое число запущенных случаев ковида. <...> В республике смертность от различных заболеваний выросла на 24%. Большое влияние на этот процесс оказывает коронавирусная инфекция", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова.

По словам руководителя Роспотребнадзора по республике Сергея Завгороднего, растет и число заболевших ОРВИ и гриппом. Заместитель премьер-министра региона Наталья Широкова уточнила, что в республике от коронавируса сейчас вакцинировано около 117 тыс. человек, это свыше 40% от плана. От гриппа привито не более 11% населения.

Глава республики поручил активизировать работу по вакцинации. Также усилить контроль за масочным режимом в сетевых маркетах и при проведении стартующей с 15 октября переписи населения. Ранее власти региона из-за ухудшения эпидемиологической обстановки временно запретили с 11 октября проведение в регионе массовых банкетов и свадеб, похорон.

"Ситуация по заболеваемости ковидом развивается остро, и мы видим, что в тех районах, где вакцинация выше, там заболеваемость ниже. Главы администраций должны лично продвигать решения оперштаба. Сейчас в республике доступны однокомпонентные прививки, поэтому важно в короткие сроки повысить темпы вакцинации. Введенный режим повышенной готовности дает дополнительный функционал главам территорий - тесно взаимодействуйте с первичным звеном Минздрава в разъяснительной работе", - цитирует главу республики пресс-служба.

Пик третьей волны коронавируса был достигнут в Адыгее в начале сентября. По данным регионального оперативного штаба на утро среды, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 19 948 человек, на лечении находятся 1 748 человек (плюс 48 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 17 750 человек (плюс 50 за сутки), умерли 450.