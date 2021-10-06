Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 11-13 апреля 2022 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербург станет площадкой проведения Международного арктического форума в 2022 году. Мероприятие пройдет с 11 по 13 апреля, сообщил вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в своем докладе "О реализации стратегии развития АЗРФ" в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"В мае 2021 года к России перешел пост председателя в Арктическом совете. <...> Центральным событием станет Международный арктический форум, который пройдет в Санкт-Петербурге 11-13 апреля 2022 года. В форуме планируется участие Владимира Владимировича Путина", - сказал он

Вице-премьер отметил, что председательство России в Арктическом совете в 2021-2023 годах будет проходить под лозунгом "Ответственное управление для устойчивой Арктики". "В рамках председательства будет проведено 116 мероприятий по всем направлениям арктического развития", - пояснил Трутнев.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.