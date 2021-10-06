Москвичи обсудят 116 инфраструктурных проектов до 19 октября на сайте "Активный гражданин"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сбор мнений жителей Москвы по проектам строительства новых дорог, реконструкции улиц, объектов социальной инфраструктуры пройдет с 6 по 19 октября на сайте проекта "Активный гражданин". На обсуждение вынесено 116 градостроительных проектов, сообщила в среду пресс-служба председателя Москомархитектуры.

"6 октября стартовал сбор мнений по проектам строительства новых дорог, реконструкции улиц, объектов социальной инфраструктуры, бытового обслуживания и торговли, а также реорганизации промзон. На осеннем этапе электронных общественных обсуждений на сайте проекта "Активный гражданин" представлены 116 проектов. Так, в Южном Тушине жители смогут оставить свои отзывы по проекту микрорайона в рамках программы реновации, в Богородском горожане смогут внести свои предложения по проекту ТПУ "Открытое шоссе". В восточном округе москвичи рассмотрят проект строительства улично-дорожной сети с дальнейшим выходом на МКАД, а в Чертаново москвичи обсудят проект строительства новой трамвайной линии", - говорится в сообщении.

Для участия в общественных обсуждениях на сайте проекта "Активный гражданин" необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и заполнить данные в личном кабинете.