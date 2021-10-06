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В Саратовской области 17 школ и техникум закрыли из-за роста заболеваемости ОРВИ

Школьников и студентов перевели на дистанционный режим обучения

САРАТОВ, 6 октября. /ТАСС/. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом стал причиной закрытия ряда образовательных учреждений в Саратовской области, сообщила в среду пресс-служба министерства образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыт Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум Балаковского района, в котором 1 076 студентов переведены на дистанционный режим обучения, 17 школ, в них 3 069 обучающихся переведены на дистанционный режим обучения", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что также закрыты 15 классов в 10 школах, семь детских садов и еще 26 групп в семи детских садах. В восьми вузах области на дистанционное обучение переведены 258 групп.

Ранее сообщалось, что с 27 сентября по 11 октября в регионе принято решение организовать обучение с применением дистанционных технологий среди школьников в крупных городах области и отдельных районных центрах. Удаленно учатся школьники Саратова, Энгельса, Вольска, Маркса, Хвалынска, Ртищево, Пугачева, Аркадака, Красного Кута, Калининска, Петровска, а также рабочих поселков Татищево, Самойловка, Базарный Карабулак, Мокроус, Лысые горы, Дергачи, поселка Светлый, села Балтай.

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