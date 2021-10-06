ВЦИОМ узнал мнение россиян об эффективности прививок от гриппа

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Больше половины респондентов (61%) считают, что прививки эффективно защищают от инфекций, этот показатель вырос на 4 п. п. за последние два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в среду.

"Более половины россиян (61%) считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, и это эффективный способ защиты от инфекций. Каждый десятый (11%) придерживается обратного мнения, а 15% россиян полагают, что они не приносят ни существенной пользы, ни значительного вреда", - говорится в сообщении.

Хотя бы раз в жизни делали прививку от гриппа 56% россиян. Порядка 40% опрошенных уже сделали или собираются сделать прививку в этом году, 53% не намерены вакцинироваться от гриппа. "По 7% россиян не собираются прививаться от гриппа, потому что не видят смысла в прививках или не хотят их делать, 6% не будут прививаться, поскольку мало контактируют с людьми, по 5% боятся побочных реакций, верят в свой иммунитет или не верят в эффективность прививок", - уточняется в сообщении.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.