Рекордно высокое атмосферное давление сохранится в Москве до выходных

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Достигающее 769 мм ртутного столба атмосферное давление сохранится в Москве до конца рабочей недели. Однако опасений это вызывать не должно: такое давление не влияет на самочувствие человека, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Давление <...> в Москве в течение последних пяти дней - от 762 мм ртутного столба до 768 [мм ртутного столба]. На самом деле, до конца рабочей недели таким оно и будет - 768-769 мм ртутного столба", - сказал он в среду на пресс-конференции в Москве.

По мнению Вильфанда, никакого негативного влияния на состояние москвичей рекордное давление оказывать не может.

"Ничего опасного в этом нет. Наоборот, высокое давление обуславливает ясную погоду, голубое небо, можно любоваться всеми палитрами осени, настоящая золотая осень. <…> Нужно радоваться, да и только, а не пугаться этого страшного давления", - пояснил метеоролог.