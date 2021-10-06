Трутнев: председательство в Арктическом совете закрепит за РФ статус лидирующей державы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председательство России в Арктическом совете позволит закрепить статус РФ как лидирующей арктической державы, сообщил вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в своем докладе "О реализации стратегии развития АЗРФ" в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

"Статус в Арктическом совете позволит закрепить позиции России как лидирующей арктической державы. В этом направлении сегодня очень большая конкуренция. <…> Необходимо проявлять активность, закреплять позиции, чтобы российская Арктика всегда оставалась российской", - сказал он.

В мае 2021 года к России перешел пост председателя в Арктическом совете.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.