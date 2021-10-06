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Температура зимой в европейской части России ожидается в рамках нормы или чуть выше

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что составлять долгосрочные прогнозы на зиму сложно, в том числе и по осадкам, они все будут корректироваться

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Температура зимой, по предварительному прогнозу, в большинстве регионов европейской части России будет в пределах нормы или чуть выше. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду.

"При прогнозе на долгие сроки огромное значение имеют хаотические компоненты в атмосфере, атмосфера хаотична по своей природе <…> Так вот прогноз, который выпущен Росгидрометом, он таков: в большинстве регионов европейской территории России температурный фон [будет зимой] около нормы и чуть-чуть выше нормы. Но повторяю: это наиболее вероятный сценарий, который будет постоянно корректироваться", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

По его словам, составлять долгосрочные прогнозы на зиму сложно, в том числе и по осадкам, они все будут корректироваться.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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