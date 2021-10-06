Реконструкцию здания Тверского государственного цирка планируют завершить в 2024 году

ТАСС, 6 октября. Реконструкцию здания Тверского государственного цирка площадью более 9 тыс. кв. метров планируют завершить в 2024 году с учетом современных требований к организации цирковых представлений и содержания животных. Об этом сообщила в среду пресс-служба публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

"Реконструкцию трехэтажного здания цирка более чем на 1 500 зрительских мест планируется завершить в 2024 году. Конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по проектированию и реконструкции объявили 4 октября. Начальная цена государственного контракта составляет около 1,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках реконструкции проведут техническое обследование всего здания цирка, чтобы определить степень изношенности строительных конструкций. При реконструкции применят безопасные современные материалы, изделия и конструкции. Здание оборудуют пандусами, туалетами и специальными креслами в зрительном зале для маломобильных групп населения. "В проекте реконструкции учтут современные условия организации цирковых представлений и содержания животных. Кроме того, в рамках проекта реконструкции запланировано обустройство пешеходных дорожек, газонов и цветников на территории цирка", - отметили в пресс-службе, добавив, что средства на реконструкцию предусмотрены в федеральном бюджете в рамках национального проекта "Культура".

Здание цирка в Твери было открыто в декабре 1971 года. Оно возведено по типовому проекту, аналогичные постройки есть в Курске, Омске, Рязани и других городах. В помещении есть зрительный зал - амфитеатр из 15 рядов, купол высотой 18 метров, помещения для технических служб, системы вентиляции, освещения и другие коммуникации. В комплекс цирка также входят помещения для артистов, репетиционный зал, конюшни, помещения для животных. Рядом с цирком расположена гостиница для артистов на 160 мест.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрирована 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. В апреле под ее контроль было предано возведение 26 объектов культуры, в том числе Музея Мирового океана в Калининграде, филиала Александринского театра в Москве, а также реконструкция Камерной сцены Большого театра и музейно-выставочного комплекса Третьяковской галереи. Вместе с этим по национальному проекту "Культура" переданы пять цирков в Волгограде, Иркутске, Воронеже, Екатеринбурге и Твери.