Правкомиссия одобрила законопроект об усилении наказания за регулярные побои

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс РФ, усиливающий наказание за регулярное рукоприкладство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Подготовленный проект поправок к УК усиливает наказание за побои для лиц, уже имевших судимость за физическое насилие. Законопроект предполагает, что человека, совершившего побои в третий раз и более, будут привлекать к уголовной ответственности, и санкции возрастут. За регулярное физическое насилие, если оно не причинило вреда здоровью, будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы до года и другие санкции", - сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Он пояснил, что инициатива приводит УК РФ в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда России. "Напомню, что с юридической точки зрения побоями считаются насильственные действия, не причинившие вреда здоровью человека. Это могут быть пощечины, удары кулаком и любое применение силы, после которого пострадавший испытал боль", - уточнил Груздев.

Он подчеркнул, что сегодня закон предусматривает двухступенчатую систему наказания за побои. "За первое нарушение человека накажут по статье КоАП, за повторные побои наступает уже уголовная ответственность. Такая система призвана обеспечить предупреждение более серьезных последствий. Наказывая даже за малейшие проявления насилия, человеку дают понять, что такое поведение недопустимо, и оно обязательно повлечет за собой ответственность", - рассказал он.

Груздев отметил, что для срабатывания механизмов наказания за побои необходимо, чтобы при повторении неправомерного поведения наказание усиливалось. "Между тем сегодня в системе наказания за побои существует правовой пробел, на который указал Конституционный суд: если человек совершает побои в третий раз, наказание не возрастает. Наоборот, человека привлекают вновь к административной ответственности", - пояснил представитель АЮР.

Он напомнил, что, по данным судебного департамента при Верховном суде России, в 2020 году по статье 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию") было осуждено более 1,6 тыс. человек. "Количество осужденных по этой статье по сравнению с 2019 годом прибавилось на 17,5%. При этом по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои") в 2020 году были наказаны 104 тыс. человек. Таким образом, повторно совершают побои 1,5% граждан из привлеченных к административной ответственности", - резюмировал председатель правления АЮР.