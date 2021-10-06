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Метеорологи выяснили, что приметы о зимней погоде не работают

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что доверие к приметам необоснованно

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Примета о красной рябине и морозах, а также о том, что после суровой зимы стоит ждать жаркое лето, не работают. Метеорологи проверили их, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За 100-110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина и приводило ли это к морозам. Оказалось, что нет. Были зимы и теплые <…> Такое доверие к приметам необоснованно. Мы это проверили", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, примета о том, что после суровой зимы стоит ждать жаркое лето, тоже не работает.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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