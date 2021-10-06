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Пандемия COVID-19
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Песков назвал объявление локдауна нежелательным сценарием для любого региона

Необходимы точечные меры по противодействию коронавирусу, заявил пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Введение локдауна в любом из регионов России - это абсолютно нежелательный сценарий развития событий, необходимы точечные меры по противодействию коронавирусу. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов", - сказал он. Представитель Кремля подчеркнул, что "в приоритете точечные меры, потому что уже наработана определенная методика".

Комментируя вопрос о том, что главы уральских регионов, несмотря на 95%-ную занятость ковидного коечного фонда, медлят с тем, чтобы пойти на крайние меры, пресс-секретарь президента напомнил, что "все регионы в соответствии со своими полномочиями чрезвычайными в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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