Песков назвал объявление локдауна нежелательным сценарием для любого региона

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Введение локдауна в любом из регионов России - это абсолютно нежелательный сценарий развития событий, необходимы точечные меры по противодействию коронавирусу. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов", - сказал он. Представитель Кремля подчеркнул, что "в приоритете точечные меры, потому что уже наработана определенная методика".

Комментируя вопрос о том, что главы уральских регионов, несмотря на 95%-ную занятость ковидного коечного фонда, медлят с тем, чтобы пойти на крайние меры, пресс-секретарь президента напомнил, что "все регионы в соответствии со своими полномочиями чрезвычайными в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация".