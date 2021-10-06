"Украинская община Крыма" предложила СПЧ закрепить призыв к ООН посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Глава "Украинской общины Крыма", член Общественной палаты республики Анастасия Гридчина предложила закрепить в итоговом документе 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) призыв жителей российского региона к представителям Организации Объединенных Наций посетить полуостров с официальным визитом. Видеозапись выступления, транслировавшегося на проходящей в Женеве сессии, Гридчина предоставила в распоряжение ТАСС.

"Я приглашаю всех желающих посетить Крым. Хватит слушать ложь Киева и его подчиненных организаций, которые называют себя правозащитными. Предлагаю в итоговый документ 48-й сессии Совета по правам человека [включить] призыв крымчан в ООН посетить Крым с официальным визитом", - сказала Гридчина.

Она добавила, что под предлогом защиты от "российской агрессии" Украина закрывает телеканалы без решения суда, грубо нарушаются права языковых меньшинств. По ее словам, так называемый форум "Крымская платформа" это доказал. "Крымская платформа" продемонстрировала, что международные институты защиты прав человека становятся бесполезными, Киев заявил, что хочет защищать права человека, но никто на форуме не сказал о проблемах крымчан, которые создавал Киев, нарушив базовые права человека", - считает Гридчина.