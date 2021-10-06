Трутнев сообщил, что новые инструменты поддержки туризма в Арктике создадут в 2022 году

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новые инструменты поддержки для развития туризма в Арктике будут созданы в первой половине 2022 года, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в среду.

"Туризм со сроками окупаемости 15-20-30 лет не может конкурировать с другими направлениями бизнеса. Надо создавать другие инструменты поддержки. Думаю, что в течение первого полугодия 2022 года мы такие инструменты вместе с вами создадим", - сказал Трутнев, выступая с докладом "О реализации стратегии развития АЗРФ", в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

По его словам, перспективные проекты в области туризма "существуют во всех субъектах Российской Федерации, расположенных в Арктической зоне". "Сейчас у нас спрос [на арктический туризм] большой, приезжает в год почти 1,5 млн человек, но практически нет гостиниц, номеров гостиниц 12 тыс. всего", - добавил вице-премьер.