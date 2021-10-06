Стало известно, сколько времени россияне проводят в соцсетях

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россияне проводят в социальных сетях в среднем три часа в день. Об этом говорится в исследовании компании "Лаборатория Касперского".

"Согласно новому опросу "Лаборатории Касперского", россияне в среднем проводят в социальных сетях три часа в день, причем 38% используют такие сервисы по работе. Почти треть (30%) следит за теми или иными блогерами, и почти половина из них (45%) отметила, что это помогает им сбежать от реальности. А каждый десятый (11%) и вовсе отмечает, что чувствует, будто ему чего-то недостает, если оказывается не в курсе новостей из жизни лидеров мнений", - говорится в исследовании.

В компании добавили, что 39% опрошенных изменили свое отношение к некоторым вопросам благодаря известным людям, 26% вдохновились их стилем или привычками. Кроме того, 24% респондентов отправляли блогерам личные сообщения, еще 24% полагают, что могли бы дружить с ними.

"Многие все еще продолжают искать баланс между положительными и отрицательными сторонами социальных сетей. Несмотря на то, что социальные сети сегодня во многом оказывают позитивное влияние на общество, - этого мнения придерживаются более половины опрошенных - к сожалению, такие платформы нередко используются для мошенничества, распространения фейковых новостей и дипфейков. Зачастую злоумышленники действуют от лица популярных блогеров, ко мнению которых прислушиваются очень многие. Вот почему важно сохранять критическое мышление и внимательно относиться к информации, поступающей из интернета", - приводятся в сообщении слова руководителя российского исследовательского центра компании Марии Наместниковой.

Опрос проведен компанией Opinium по заказу "Лаборатории Касперского" в 2021 году. Опрос проводился в 25 странах среди более чем 15 тыс. человек, в России в нем приняли участие 504 человека.