Суточные темпы вакцинации в Псковской области за неделю выросли в пять раз

ПСКОВ, 6 октября. /ТАСС/. Суточные темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области, где власти региона не исключают введение локдауна из-за этой инфекции, за неделю увеличились в пять раз. За сутки первым компонентом вакцины привились 500 человек, сообщил в среду губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram .

"Первый компонент [вакцины получили] - 185 829 [человек], плюс 500 [за сутки]. Оба компонента - 176 922, плюс 962 за сутки. <..> Динамика вакцинации пошла вверх. Благодарю всех, кто принял решение защитить себя и своих близких", - написал губернатор.

Власти региона 30 сентября сообщили о том, что динамика вакцинации серьезно замедлилась: удельный темп вакцинации в Псковской области опустился ниже 100 прививок на 100 тыс. населения в сутки. В Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах вакцинация находилась на уровне менее 33%, что является крайне низким показателем. В начале текущей недели темпы вакцинации снизились до 50 человек в сутки. Губернатор Псковской области не исключил введение локдауна в регионе из-за роста числа заражений коронавирусом.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 51 578, 43 832 человека выздоровели, 805 пациентов умерли. С 4 октября кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сокращается допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительских и зрелищных мероприятий: занимать можно будет до половины от общего количества посадочных мест. Ограничения будут действовать до конца месяца.