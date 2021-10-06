Семь школ планируют возвести в Ханты-Мансийске до 2025 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийска планируют до 2025 года открыть семь общеобразовательных учреждений. Сейчас во вторую смену учатся более 45% школьников города, сообщил в среду глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

"Проблема с общеобразовательными учреждениями достаточно серьезная, мы занимаем 22 место в Югре среди муниципальных образований по обеспеченности школами наших детишек. Более 45% школьников учатся во вторую смену", - сказал Ряшин в ходе встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой.

По его словам, для решения данной проблемы в городе планируется построить до 2025 года семь школ. "В Ханты-Мансийске сейчас строятся четыре школы, две из которых будут вводиться в этом году. <…> В следующем году приступаем, начинаем строительство, проектирование еще трех школ", - добавил глава города.

В свою очередь Комарова сообщила, что муниципалитету нужно выработать прорывные решения, чтобы уменьшить количество школьников, обучающихся во вторую смену. "Ханты-Мансийск - антилидер по обеспеченности ученическими местами детей. Более 40% школьников обучается во вторую смену. Это самый низкий показатель в нашем регионе. Поэтому еще раз акцентирую на том, что здесь нужны прорывные решения. Других вариантов поступательно двигаться в этом отношении и допускать ошибки по ходу реализации проектов просто у города не осталось", - сказала Комарова.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в новом учебном году в Югре начали работать 325 школ, в которых учатся более 226,9 тыс. человек. При этом доля учащихся в первую смену достигло 72,8% (70,8% - в прошлом учебном году), а во вторую, наоборот, снизилось - до 27,2% (29,2% - в прошлом учебном году).