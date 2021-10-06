Губернатор Калининградской области заявил, что ковид не повлиял на работу АПК региона

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 60% работников предприятий агропромышленного комплекса Калининградской области прошли вакцинацию от нового коронавируса, поэтому пандемия не отразилась на сельхозпроизводстве в регионе. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в среду на площадке российский агропромышленной выставки "Золотая осень", проходящей в Москве.

"Надо отметить, что наша перерабатывающая и пищевая промышленность, наши селяне, они активно прививались [против нового коронавируса], и здесь наше министерство сельского хозяйства вместе с Минздравом очень активно отработали, и они привили больше 60% [работников], практически все компании. Можно сказать, что свое здоровье они защитили, поэтому динамика по производству сельскохозяйственной продукции - она у нас положительная, ковид на них никак не повлиял", - сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что регион продолжает оказывать поддержку сельхозпроизводителям, в том числе за счет мер, действующих на федеральном уровне, - субсидирование процентных ставок по кредитам, капитальных затрат на строительство, в том числе молочных комплексов. Планируется строительство новых молочных ферм, крупного комплекса по производству сухого молока с учетом прогнозируемого 10-процентного роста производства молока в регионе в текущем году. В целом, по словам губернатора, в области отмечается высокая инвестиционная активность в сфере переработки продукции АПК, расширение посевных площадей. "Нам требуется переходить к более глубокой переработке, более дорогим товарам, на которых регион сможет зарабатывать просто больше и, соответственно, получать ресурсы для расширения инвестиций", - отметил он. Регион, по его словам, также решает задачу расширения экспорта. В этой части, к примеру, местные производители свинины заканчивают строительство завода по полной утилизации отходов производства, который позволит отказаться от скотомогильников. Наличие таких заводов на территории, по его словам, - обязательное требование некоторых стран-экспортеров.

По данным региональных властей, Калининградская область полностью обеспечивает себя цельным молоком, зерном, картофелем, на 90 % - мясом и мясными продуктами. Производство свинины превышает потребность региона более чем в 3,5 раза. Население на 84% обеспечено молочными продуктами глубокой переработки, на 82% - столовым яйцом, на 68% - овощами. Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 45,4 млрд рублей. Объем экспорта продукции АПК по итогам 2020 года составил $1,4 млрд, что на 15% выше уровня 2019 года.