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В Гидрометцентре посоветовали московским автомобилистам не спешить менять резину в октябре

Устойчивый переход температуры через 0 градусов происходит в самых последних числах первой декады ноября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Менять летнюю резину на зимнюю москвичам в октябре не стоит. Задумываться об этом вопросе нужно 9-10 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду.

"В октябре менять резину не нужно. Дело в том, что если температура устойчиво ниже плюс 5 градусов, особенно ниже нулевой отметки, то, конечно же, надо менять", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

Согласно климатическим наблюдениям, задумываться о смене резины стоит не раньше 9-10 ноября, отметил Вильфанд.

"Устойчивый переход температуры через 0 градусов при осреднении за последние 30 лет происходит в самых последних числах первой декады ноября - вот 10, 9 ноября. <…> Вот тогда этот вопрос будет актуален", - пояснил метеоролог.

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