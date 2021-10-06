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Дагестан на фестивале "Золотая осень" представит абрикосовый нектар, чай, урбеч и вино

В рамках фестиваля будут организованы ярмарки фермерских продуктов и фуд-корты

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Абрикосовый нектар, чай, урбеч и вино представит Дагестан на гастрономическом фестивале "Золотая осень" в Подмосковье. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

"На национальном гастрономическом фестивале "Золотая осень - 2021", который пройдет с 7 по 10 октября в Московской области, будут представлены дагестанские бренды, принимающие участие во II национальном конкурсе брендов продуктов питания "Вкусы России". Это абрикосовый нектар, чай, урбеч и вино", - говорится в сообщении ведомства.

Гастрономический фестиваль "Золотая осень - 2021" пройдет в рамках XXIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

Как рассказали в пресс-службе, в рамках фестиваля будут организованы ярмарки фермерских продуктов и фуд-корты. Гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести различные национальные продукты и блюда из разных регионов России.

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