На Кубани планируют ввести QR-коды для посещения общественных учреждений

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. Систему QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, кафе, ресторанов, спортивных и культурных учреждений планируют ввести в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщил источник во властных структурах региона.

"Эта мера коснется посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, кафе, ресторанов, спортивных, культурных и других учреждений. Попасть в них без предъявления специального QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации от COVID-19 либо о подтверждении перенесенного заболевания, будет невозможно", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ограничения могут быть введены на следующей неделе.

По состоянию на среду, в Краснодарском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 75 242 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 1 323,8. 54 693 человека выписаны после выздоровления, 6 415 человек умерли. Прививки от коронавируса сделали около 2,15 млн человек.