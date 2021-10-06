Мэр Москвы провел прием жителей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Строительство поликлиники, пешеходного моста и благоустройство прудов обсудили жители с мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе приема граждан по поручению президента России.

Жительница Коммунарки Ирина Скоморохова обратилась к Собянину с просьбой об ускорении строительства поликлиники на 750 посещений на улице Сосенский стан 10/4.

"Я был недавно в этой поликлинике, смотрел ход строительства и дал поручение ускорить его. Это объективно сложная проблема, так как возводится много домов и появляется много молодых мам, которым требуется поликлиника. Строительство будет закончено уже в этом году. Надеюсь, что в начале следующего года она примет первых посетителей", - сказал Собянин.

Также к мэру обратился Дмитрий Паньков от лица жителей микрорайона у Боровского шоссе и попросил построить лифты для пенсионеров, мам с колясками и маломобильных граждан у наземного перехода. Глава города пообещал, что уже в следующем году лифты там появятся. Также в следующем году планируется построить пешеходный мост рядом со станцией метро "Электрозаводская", о строительстве которого спросил житель района Григорий Хиревский. Этот мост будет соединять две набережные.

В свою очередь жительница Некрасовки Елена Ершова попросила Собянина посодействовать в ускорении строительства и ввода в эксплуатацию спортивного комплекса на территории ТПУ "Некрасовка". Мэр отметил, что этот спортивный центр будет одним из самых крупных в Москве - более 20 тыс. кв. м. Он выразил надежду, что в следующем году строительство закончится и местные жители смогут заниматься спортом.

"Жители обратились ко мне по поводу того, чтобы очистить и благоустроить эти пруды (Передельцевские пруды - прим. ТАСС). Я дал поручение и надеюсь, что до конца этого - начала следующего года основные работы будут выполнены. И чтобы к летнему сезону все привели в порядке. Дальше будем заниматься благоустройством общественных пространств", - ответил Собянин на просьбу жителя города Московский Александра Рогачева о содействии в проведении в порядок прудов на территории поселения.