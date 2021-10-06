Суд взыскал с главреда The Insider 156 тыс. рублей по иску нидерландского журналиста

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы взыскал с главного редактора издания The Insider (признан в РФ иноагентом) Романа Доброхотова 156 тыс. рублей за клевету по иску журналиста Макса ван дер Верффа и обязал опровергнуть порочащие истца сведения. Об этом ТАСС сообщила адвокат нидерландского журналиста Сталина Гуревич.

"Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск журналиста к Доброхотову. По решению суда Доброхотов должен будет публично опровергнуть опубликованные им сведения о сотрудничестве Макса с ГРУ и распространенную им дезинформацию о Boeing MH-17. С Доброхотова также взыскали 156 тыс. рублей, из которых 106 тысяч - затраты на судебные расходы, 50 тысяч - моральный вред. Нидерландский журналист требовал 2 млн рублей", - сказала Гуревич.

По ее словам, истец недоволен взысканной суммой и считает, что она не компенсирует полностью вред, причиненный его деловой репутации. "В части взысканной суммы мы будем обжаловать данное решение", - отметила она.

После публикации Доброхотовым сведений о сотрудничестве Макса ван дер Верффа с ГРУ было также возбуждено уголовное дело о клевете. У него прошли обыски по этому делу, возбужденному в отношении неустановленных лиц. Как сообщила его адвокат Оксана Опаренко, по версии УВД по ЮЗАО Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov. Дело связано с заявлениями Доброхотова о сотрудничестве журналиста из Нидерландов с ГРУ Минобороны РФ. По данным редакции The Insider, оно возбуждено из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing.