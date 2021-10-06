Золотая осень в Москве продлится до середины октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Золотая осень в Москве может продлиться до середины октября. При этом заморозки в регионе уже начались, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду.

"Лучше давайте говорить о золотой осени. Золотая осень сейчас, она будет до середины октября", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд также отметил, что заморозки в Москве и Подмосковье уже начались.

"Сейчас в ближайшие дни такой температурный фон (минус два-три градуса - прим. ТАСС) до середины месяца - до 12-14 числа, поэтому заморозки - это уже не новость. Собственно говоря, заморозки представляют опасность в августе, в первой половине, примерно до 20 сентября, а дальше заморозки переходят в легкие морозы, они естественны", - добавил он.