Привитые или перенесшие ковид жители Нижегородской области смогут посещать фитнес-центры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Вход в фитнес-центры, спортклубы и спортивные объекты в Нижегородской области будет возможен только при наличии сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или при наличии Мультипасса, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона Глеба Никитина.

Так, жителям необходимо иметь QR-код с портала госуслуг, который содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании или активированный Мультипасс. "Соблюдение требований о наличии указанных документов необходимо для посещения следующих организаций: фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, а также спортивных сооружений и объектов спорта", - сказано в сообщении.

Ранее губернатор сообщал, что такие требования будут распространяться на мероприятия культурной сферы. В пресс-службе уточнили, что речь идет в том числе о зоопарках, дельфинариях, цирках. Требования не распространяются на проведение памятных мероприятий на открытом воздухе, где присутствует до 150 человек и на проведение церемоний бракосочетаний, а также на несовершеннолетних.

"В Нижегородской области, как и во всей стране, фиксируется рост заболеваемости. Вместе с этим у нас есть возможность не приостанавливать работу организаций и не запрещать массовые мероприятия, как это делалось в прошлом году, а ограничить их посещение, чтобы минимизировать угрозу заражения. Для этого понадобится либо сертификат о вакцинации, либо сертификат об иммунизации, либо активированный "Мультипасс". Это соответствует и позиции Роспотребнадзора, и сложившейся практике в России и мире", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Универсальный документ для посещения мероприятий "Мультипасс 800" разработан в Нижегородской области. Он действует в регионе в период противоэпидемических ограничений, представляет собой бедж в цифровом и в пластиковом виде. Мультипасс имеет разные сроки действия: в случае вакцинации - 1 год, в случае перенесенного COVID-19 - шесть месяцев, в случае с действующим ПЦР-тестом - один день.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области зарегистрировано 172,6 тыс. заразившихся, 157,4 тыс. выздоровели, 6,7 тыс. человек умерли. В регионе введен масочно-перчаточный режим и запрет работы заведений общепита в ночное время за исключением работы навынос. Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.