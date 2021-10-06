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Матвиенко уверена, что федерального локдауна из-за коронавируса не будет

Спикер Совфеда также отметила, что никакой принудительной вакцинации от коронавируса нет и быть не может
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Сергей Бобылев/ТАСС
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что федеральный локдаун из-за распространения нового коронавируса вводиться не будет.

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"Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе", - сказала она журналистам в среду.

Матвиенко также отметила, что принудительной вакцинации от коронавируса в России нет и быть не может. "Я считаю, что никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть. Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимание, что это единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии", - сказала она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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