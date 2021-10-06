Матвиенко уверена, что федерального локдауна из-за коронавируса не будет

"Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе", - сказала она журналистам в среду.

Матвиенко также отметила, что принудительной вакцинации от коронавируса в России нет и быть не может. "Я считаю, что никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть. Здесь должно быть только добровольное решение большинства нашего населения, понимание, что это единственный способ удержать дальнейшее развившие пандемии", - сказала она.