Трассы и канатные дороги на курорте "Архыз" получили космические названия

МАГАС, 6 октября. /ТАСС/. Названия, связанные с космосом, получили все канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) в среду.

"Все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Архыз" получили имена, связанные с космосом. Новые названия уже появились на картах, изданных к началу предстоящего горнолыжного сезона. Заодно к зиме обновились навигация и прочая информация для гостей", - говорится в сообщении.

Решение дать запоминающиеся названия главным объектам инфраструктуры взамен обозначений с помощью цифр и букв принято, чтобы гостям курорта было проще ориентироваться и общаться между собой, отмечается в релизе. "Такие названия трасс, как "Кассиопея", "Квазар" или "Сириус" легче произнести и запомнить, чем, например, NL1, NP2 или MV5. Имена присваивались не случайно, они связаны с особенностями трасс, например, "Красный карлик", действительно, сложная и короткая; "Белка" и "Стрелка" огибают канатную дорогу "Спутник", на "Буране" ветрено, а с трассы "Горизонт" на Северном склоне открывается панорама Кавказских гор. В выборе космических названий приняли участие подписчики аккаунта "Архыза" в социальной сети Instagram, некоторые из предложенных вариантов попали на горнолыжные карты курорта", - добавили в пресс-службе.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".