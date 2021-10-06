Эксперты назвали причину скопления большого количества погибших птиц на севере Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Председатель республиканского Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов объяснил скопление большого количества погибших птиц в заливе Сиваш на севере полуострова - ветер согнал в одно место птиц, умерших в разных частях водоема. При этом причины гибели у каждой особи разные.

В конце сентября в заливе Сиваш зафиксировали массовую гибель птиц. Ученые насчитали до 7 тыс. погибших особей черношейной поганки, до 300 мертвых уток-пеганок и от 250 до 300 морских голубков. Среди погибшей птицы также чайки-хохотуньи и чомги. Ученые рассматривали несколько основных версий ЧП - от отравления химическими веществами до поражения птиц инфекцией.

"Эта птица не умерла на этом месте, она умерла в разных местах Сиваша и с учетом его географических особенностей и одновекторности ветра собрана была в одном месте с северной стороны в южную. На самом деле случилось такое природное явление - северо-восточный ветер просто согнал всю птицу с Сиваша в одно узкое место, двух с половиной километровый береговой урез воды", - сказал Иванов ТАСС в среду.

Ветеринар также уточнил, что причины гибели у каждой отдельной особи разные. "Мониторинг, проведенный совместно с Россельхознадзором в буферной зоне 10-километровой от этого места в пяти населенных пунктах, показал, что домашняя птица не болеет никаким инфекционным или бактериальным заболеванием", - рассказал Иванов.