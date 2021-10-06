Во Владивостоке началось строительство керлинг-центра

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Строительство нового керлинг-центра во Владивостоке началось с видовой площадки на бухту Золотой Рог. Новый спортивный объект планируют открыть в конце 2022 года, сообщает в среду пресс-служба правительства Приморского края.

"К завершению строительства администрация Владивостока сделает подъездную дорогу. Срок ввода объекта в эксплуатацию - конец 2022 года. Керлинг-центр планируется использовать также для занятий фигурным катанием, кроме того, за счет инвесторов планируется строительство реабилитационного центра и гостиницы, чтобы спортсмены могли приезжать соревноваться и восстанавливаться", - приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова.

Новый спортивный объект строится в рамках концессионного соглашения - на условиях софинансирования бизнеса и государства. Всего на строительство ледовой арены планируется направить 362 млн рублей, из них более 297 млн рублей - федеральные средства, почти 65 млн рублей - краевые средства, выделенные в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края".

"На протяжении двух лет объект будет строиться, далее на протяжении 25 лет он будет эксплуатироваться за счет средств частного инвестора. Приморский край не будет нести расходы по содержанию сооружения. Кроме того, концессионер предоставит нашим спортсменам 1 тыс. часов для бесплатных занятий керлингом", - пояснили в пресс-службе.