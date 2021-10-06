Минобрнауки РФ планирует рассказывать о молодых ученых в формате Science Slam

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минобрнауки России планирует рассказывать о молодых ученых и их разработках обществу в рамках коротких выступлений Science Slam. Об этом сообщил в среду заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров.

"Когда мы говорим о новом языке работы с молодежью, то, в первую очередь, сейчас с ними обсуждаем такие форматы открытые как Science Slam. Мы понимаем, что нужно показывать молодых людей, которые занимаются серьезно научными исследованиями. И не просто показывать обществу, но и знакомить их друг с другом. И в контексте Science Slam формула "Бар. Наука. Университет" - это формат, который мы сейчас планируем запускать", - сказал он в ходе сессии Московского международного салона образования 2021.

Одним из приоритетов деятельности Минобрнауки также остается сохранение исторической памяти, отметил Гуров. "Это тоже про науку. И в этой части мы также придумываем, как вовлечь молодежь. Уже появились Летние исторические школы. Опять же - новый формат, когда мы выходим за пределы аудиторий и кампусов. Отдельные такие форматы сейчас придумываем, со следующего года начнем реализовывать", - заключил он.

Science Slam - презентация научных исследований в популярном юмористическом формате stand-up. Участники должны за десять минут рассказать о проделанной научной работе простым языком, чтобы публике все было понятно. Определяется победитель научного баттла просто - по реакции аудитории.

Московский международный салон образования (ММСО 2021) проходит с 6 по 8 октября в смешанном формате. Офлайн-площадкой дискуссий в 2021 году стал "Крокус Экспо", при этом всю деловую программу можно посмотреть онлайн из любого уголка мира на специальной платформе "ММСО.Коннект". Деловая программа ММСО будет проходить в девяти кластерах, которые охватят все уровни образования: дошкольное, общее, дополнительное, среднее профессиональное, высшее образование, а также инклюзивное и дополнительное профессиональное образование. Кроме того, в отдельных кластерах будут обсуждаться государственная политика в сфере образования и взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики. Отдельными площадками для дискуссий также станут три специальных проекта: "Семейное образование", "Новое пространство частного образования" и "Профориентация".

По данным пресс-службы ММСО, в рамках салона в 2021 году пройдет около 350 мероприятий, выступят более тысячи спикеров, послушать которых придут 15 тыс. посетителей. В дискуссиях примут участие представители органов исполнительной власти, представители бизнеса, педагоги, родители и ученики. ТАСС выступает инфопартнером салона.