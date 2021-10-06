Матвиенко: развитие Рунета продолжится, но принуждения к переходу на сети РФ не будет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия продолжит развивать Рунет, чтобы обезопасить граждан от сбоев в работе глобальных интернет-ресурсов, но принудительного перехода на российские сети не будет. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы развивали и будем дальше продолжать [развивать] собственные IT-платформы, мессенджеры, собственный Рунет, чтобы обезопасить наших граждан, обезопасить государство от последствий такого рода возможных аварий. Естественно, никто не будет принуждать в России переходить на российские сети. Мы должны создать конкурентный продукт, чтобы он был не хуже, а лучше других существующих мировых площадок, чтобы у людей был выбор", - сказала она журналистам.

По мнению спикера Совфеда, главное - чтобы люди были уверены, что это более надежно и безопасно. "Многие сейчас в этой связи ведут обсуждение и в экспертном сообществе. Хочу вам точно сказать, что никакой концепции отключения России от мировых сетей нет, она не разрабатывается", - сказала Матвиенко.

По ее словам, такая концепция и не нужна. "Нам не нужен рубильник, чтобы отключить Россию от всего мира. Нам нужны свои надежные сети, которые сегодня играют важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности, организации бизнеса, рабочих процессов, условий для граждан, в том числе для безопасности. Мы будем еще более активно развивать наши возможности", - подчеркнула она.

Председатель верхней палаты отметила, что глобальный сбой, который произошел в понедельник, "потряс мир, все задумались о том, что все уязвимо". "У нас нет гарантий, что такая IT-техногенная авария снова не повторится. С другой стороны, нет гарантий, что какие-то силы в определенное время могут не отключить интернет. Это будет иметь очень серьезные глобальные последствия с точки зрения урона для бизнеса, для граждан, безопасности", - заключила она.