В Дагестане учеников младших классов рекомендовали перевести на удаленку из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Минобрнауки Дагестана рекомендовало временно перевести на дистанционное обучение учащихся начальных классов из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее письмо направлено в среду руководителям общеобразовательных учреждений республики.

"В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в сложившихся неблагоприятный погодных условиях Министерство образования и науки Республики Дагестан рекомендует перевести обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций в формат дистанционного или электронного обучения на период с 6 октября по 10 октября", - говорится в документе, подписанном врио министра образования и науки республики Яхьи Бучаева.

Также с рекомендацией не подвергать детей дополнительному риску к родителям учеников в среду обратилась уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

"У меня нет полномочий официально объявить неучебные дни, но в связи с аномальными осадками, думаю, будет лучше трезво оценить соотношение пользы и вреда", - написала Ежова на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что продолжительные ливни в Дагестане привели к затоплению нескольких центральных улиц Махачкалы, по информации МЧС по республике, в том числе затоплен двор на территории школы №4. В горных районах республики из-за дождей разрушена часть дорог - в частности, в Сулейман-Стальском районе из-за повреждения дороги закрыт проезд к четырем населенным пунктам. По данным Росгидромета, сильные осадки сохранятся в ближайшие дни в отдельных районах республики.