Более 200 культурных мероприятий провели в Приморье на базе автоклубов

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Более 200 культурных мероприятий провели в Приморье с использованием мобильных концертных залов с начала 2021 года в рамках реализации программы "Развитие культуры Приморского края". В них приняли участие более 52 тыс. жителей региона, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"Настоящим подарком становится для жителей отдаленных населенных пунктов приезд подобного центра. Особенно актуальна работа автоклубов в празднование традиционных для страны мероприятий: "Масленица", "День защитника Отечества", "Международный женский день". С начала года в крае провели более 200 таких мероприятий", - приводит пресс-служба слова министра культуры и архивного дела Приморского края Елены Бронниковой.

Каждый автоклуб представляет из себя многофункциональную площадку на базе автомобиля, которая оснащенная световым, звуковым и мультимедийным оборудованием. "Сцена располагается на базе проходимого автомобиля. Таким образом она легко встраивается в концепцию практически любого мероприятия, организованного на свежем воздухе, в отдаленной местности или, например, в населенном пункте, где нет своего дома культуры", - добавили в пресс-службе.