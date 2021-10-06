Председатель клубов реконструкции РФ: Польша в реконструкциях фальсифицирует историю

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Польша, проводя исторические реконструкции, в последние годы фальсифицирует факты и использует эти мероприятия для манипуляции сознанием. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной IV Глобальному форуму молодых дипломатов "Дипломатия победы", сообщил председатель координационного совета общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России" Алексей Новиков.

"12 лет назад, вспоминая реконструкцию освобождения Польши, у них парадом проезжала ретротехника советских автомобилей, солдат из Рабоче-крестьянской Красной армии освободителей. Сейчас последние уже 3-5 лет проходит этот парад, но советских машин вы там не увидите, советских солдат вы там тоже не увидите. Как ни странно, этот парад наполнен "Виллисами" (американский армейский внедорожник времен войны - прим. ТАСС), солдатами, так скажем "Антанты", представителями англо-саксонского блока, которые до Польши даже не дошли, - сказал Новиков. - Этот парад официально у них присутствует, то есть вы понимаете, что это и есть на самом деле момент манипуляции сознанием, внедрение другого формата".

Он добавил, что участникам форума молодых дипломатов, среди которых будут делегаты почти из 70 стран, будут продемонстрированы фотографии с военно-исторических реконструкций, манекены и вооружения времен Второй мировой войны. Новиков отметил, что делегатам в ходе интерактивных выставок расскажут о попытках фальсификации истории и покажут, как события развивались на самом деле.