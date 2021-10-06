В Саратове уволили четырех сотрудников УФСИН

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по Саратовской области после видео с пытками осужденных. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ФСИН.

"По докладу руководителя комиссии центрального аппарата ФСИН, направленной для проверки сведений о неправомерных действиях в отношении осужденных в УФСИН России по Саратовской области, директором ФСИН России Александром Калашниковым принято решение освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева", - готовится в сообщении.

Материалы проверки будут переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Ранее, 22 сентября, за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности были направлены документы на освобождение от занимаемой должности начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ обещает привлечь к ответственности всех сотрудников, виновных в применении неправомерного насилия к осужденным. "Все виновные в совершенных преступлениях несут ответственность по всей строгости закона", - отметили в ведомстве. Во ФСИН подчеркнули, что работа по выявлению фактов насилия в отношении осужденных ведется на постоянной основе, примером тому являются Иркутская и Ярославская области, а также другие регионы.

Накануне портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над человеком, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. В среду были опубликованы еще несколько видео.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении СК, следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области по информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осужденных возбуждены еще четыре уголовных дела. Кроме того, расследуются еще три уголовных дела по четырем эпизодам сексуального насилия в отношении четверых заключенных с января 2020 года по май 2021 года на территории тюремной туберкулезной больницы. "Все уголовные дела переданы для полного и всестороннего расследования в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Саратовской области", - добавили в СУ СК.

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