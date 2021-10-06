Власти Москвы пока не планируют привлекать заключенных на стройки

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти пока не намерены привлекать на стройки в Москве заключенных, однако не исключают рассмотрение этого вопроса при необходимости. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На сегодняшний день в Москве пока такого нет (практики привлечения заключенных для строительства объектов - прим. ТАСС). В целом посмотрим по Российской Федерации как будет развиваться эта тенденция. Будем смотреть, анализировать, при необходимости, может, тоже примем участие, но на сегодняшний день пока у нас таких наработок нет. Мы пока справляемся своими силами", - сказал Загрутдинов.

Ранее он сообщил, что в Москве задействовано около 60 тыс. строителей, власти рассчитывают привлечь еще около 15 тыс. работников.