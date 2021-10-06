Медики заявили об угрозе появления более тяжелых последствий ковида у детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Медики обеспокоены угрозой появления более тяжелых последствий новой коронавирусной инфекции у детей. В Петербурге отмечается рост числа пациентов с симптомами болезни Кавасаки при заболевании COVID-19, сообщил в среду главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА Юрий Лобзин на II Международном форуме "Дни вирусологии 2021".

"Мы не знаем, сколько детей перенесло ковид бессимптомно, эта цифра нам не известна, к сожалению. В Санкт-Петербурге болезнь Кавасаки в среднем регистрировалась по нашему центру два-три случая в год, а здесь только за один месяц поступило 19 детей. Если бы так продолжалось и дальше, то уже к концу года мы получили бы страшную цифру - 5,2% на 100 тыс. детей. Мы не можем прогнозировать эту динамику, но угроза существует. Будем надеяться, что мы ошибаемся", - сказал он.

Болезнь Кавасаки - редкое заболевание, характеризующееся воспалением кровеносных сосудов, сыпью, а также отеком миндалин и пересыханием губ. Поражает исключительно детей в возрасте до пяти лет. В случае осложнений коронавируса симптомам Кавасаки оказались подвержены дети всех возрастов.

Как отметил специалист, в начале пандемии течение ковида у детей не вызывало тревоги, и, по данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, смертность у лиц в возрасте от 0 до 24 лет составляла менее 0,1%, госпитализаций - 2,5%, доля детей, нуждающихся в реанимации и интенсивной терапии, не превышала 0,8%. Но в марте 2020 года появились первые сообщения о заболеваемости детей с симптомами Кавасаки, у 953 обследованных детей наблюдались лихорадка - почти 100%, нарушения в работе пищеварительной системы - 85%, поражения кардиоваскулярной системы - 80%, респираторные нарушения - 50%.

По словам специалиста, в "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА" в Петербурге поступило 19 детей с симптомами болезни Кавасаки, причем 12 детей наблюдались в условиях реанимации и интенсивной терапии. У всех пациентов, кроме одного, были антитела к SARS-CoV-2 и отрицательный ПЦР-тест. Дети были госпитализированы со стойкой лихорадкой в течение трех суток, с респираторными нарушениями, у многих наблюдалась экзантема с момента поступления в стационар. Как отметил Лобзин, возникновение и развитие заболеваемости до конца не ясно, поэтому особо важно уделить внимание данной проблеме.