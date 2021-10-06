Почти 1,5% школьных классов Тюменской области перешли на дистанционку из-за ОРВИ

ТЮМЕНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области приняли решение перевести около 1,5% школьных классов региона на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе.

"Увеличение заболеваемости, в том числе среди школьников, связано с сезонным ростом респираторных заболеваний. По состоянию на 5 октября 2021 года в Тюменской области в связи с отсутствием 20% и более учащихся в классе по причине заболевания ОРВИ на дистанционное обучение переведены 1,4% от всех классов в субъекте", - пояснили в оперштабе.

По данным от пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ на прошлой неделе сохранилась на уровне прошедшей недели и превышает эпидемический порог на 32%.

Согласно данным от оперативного штаба Тюменской области, за сутки в регионе отмечено 253 случая заболевания COVID-19, 30 из заболевших - дети. Всего с начала пандемии в Тюменской области заболел 63 231 житель региона, 54 796 выздоровели.