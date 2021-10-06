Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Народного артиста РФ Валерия Гаркалина, доставленного 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер.

"Он в реанимации, но находится в сознании", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что актеру стало хуже ночью.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других.

С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.