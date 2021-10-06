{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

В пресс-службе ГИТИСа уточнили, что актер находится в сознании
Валерий Гаркалин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Валерий Гаркалин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Народного артиста РФ Валерия Гаркалина, доставленного 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер.

"Он в реанимации, но находится в сознании", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что актеру стало хуже ночью.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Исполнял роли в спектаклях "Ревизор", "Укрощение строптивой", "Трехгрошовая опера" и других.

С 2002 года Гаркалин преподает в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.

Теги
РоссияГаркалин, Валерий БорисовичПандемия COVID-19
Вильфанд предупредил игроков на энергетическом рынке о "нервозности" погоды зимой
По прогнозам, ожидается резкая смена погоды
Читать полностью