На Ставрополье реконструировали закрытое более 10 лет назад инфекционное отделение

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Корпус инфекционного отделения краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1 в Буденновске реконструировали на Ставрополье, учреждение готовится к вводу в эксплуатацию. Отделение не принимало пациентов с 2008 года из-за ветхости здания, сообщил в среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"В Буденновске готовится к вводу в эксплуатацию корпус инфекционного отделения. Долгожданное событие для горожан. Здание не эксплуатировалось с 2008 года. Реконструкция корпуса проведена благодаря госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Теперь отделение имеет все необходимое", - написал он на своей странице в Instagram.

В двухэтажном здании оборудовали боксы и полубоксы, которые могут принять 34 пациента. "Здесь же отделение интенсивной терапии, процедурные кабинеты, физиокабинет, буфет. Не забыли и о территории вокруг здания. Новые тротуары, скамейки, урны, хорошее освещение, озеленение. В таких условиях лечение будет проходить комфортнее и эффективнее", - отметил Владимиров.

Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1 в Буденновске является крупнейшим медицинским учреждением в восточных районах края. Расстояние до ближайших крупных городов Ставрополья - более 100 км. Медицинский центр обслуживает население города Буденновска, Буденновского района и восьми районов восточной зоны Ставропольского края. Корпус инфекционного отделения был построен в 1968 году.