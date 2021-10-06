В АЗРФ построят 30 наблюдательных станций Росгидромета до 2023 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Работа по экологическому мониторингу начата на территории Арктической зоны. Как сообщил в среду вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, к 2023 году в АЗРФ появятся 30 новых наблюдательных станций Росгидромета.

"Начата работа по экологическому мониторингу и ликвидации накопленного экологического вреда. До 2023 года будет построено 30 новых наблюдательных станций Росгидромета", - сказал он в своем докладе "О реализации стратегии развития АЗРФ" в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Трутнев отметил, что в рамках нацпроекта "Экология" уже ликвидированы девять несанкционированных свалок и три экологически опасных объекта. К 2024 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" будут ликвидированы места захоронения отходов в районе населенных пунктов с общей численностью населения более 700 тыс. человек.

Кроме того, он отметил, что в текущем году госкорпорация "Росатом" начнет проектные работы по подъему двух атомных подводных лодок.