Минпросвещения подключит работодателей к разработке образовательных программ в колледжах

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено подключать работодателей к разработке образовательных программ в системе среднего профессионального образования (СПО). Об этом заявила в среду замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профобучения Минпросвещения Маргарита Скворцова на Московском международном салоне образования (ММСО-2021).

"В настоящее время министерством разработан и проходит процедуру согласования новый федеральный проект "Профессионалитет". Он сформирован на основе лучших практик, которые реализуются в регионах во взаимодействии предприятий и колледжей. Министерство открыто к предложениям, сотрудничеству, воспринимаем все лучшие идеи для того, чтобы обеспечить не только комплексную реструктуризацию системы СПО, но также и синхронизацию системы под запросы работодателей", - сообщила Скворцова.

По ее словам, новая программа "Профессионалитет" включает новые подходы к формированию содержания образовательных программ.

"Мы получили, скажем так, запрос от предприятий и их позицию, что они готовы включаться в разработку образовательных программ, их корректировку. Соответственно, программы образовательные мы планируем брендировать под конкретных работодателей либо под запросы отрасли в целом, если есть такой запрос", - добавила она.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года, она подразумевает сокращение срока обучения в колледжах по ряду специальностей. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Московский международный салон образования (ММСО-2021) проходит с 6 по 8 октября в смешанном формате. ТАСС выступает информационным партнером салона.