Пассажиропоток аэропорта Минвод увеличился почти вдвое за три квартала 2021 года

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток крупнейшего на Северном Кавказе международного аэропорта Минеральные Воды (Ставропольский край) за январь - сентябрь 2021 года составил 2 млн 390 тыс., что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе авиаузла.

"За 9 месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 2 млн 390 тыс. человек. За три квартала прошлого года - более 1 млн 302 тыс. человек", - отметили в пресс-службе. Таким образом, рост по сравнению с прошлым годом составил 83,4%.

Там добавили, что на внутренних линиях было перевезено 2 млн 105,9 тыс. человек (рост 68,1% к аналогичному периоду 2020 года), на международных линиях - более 284,1 тыс. человек (рост в четыре раза к аналогичному периоду 2020 г.).

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим на Северном Кавказе. Общий пассажиропоток в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров, в 2021 году ожидается его рост на 39%.