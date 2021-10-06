Молодые медики в Новгородской области буду получать дополнительно 15 тыс. рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы приняли закон о мерах поддержки молодых специалистов системы здравоохранения, получивших высшее медицинское или среднее профессиональное медицинское образование в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба облдумы в четверг.

"Молодые медики, трудоустроившиеся в медорганизации на территории муниципальных районов Новгородской области, будут получать ежемесячные выплаты в размере 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Проект областного закона внесли на рассмотрение по инициативе депутата Елены Писаревой. По ее словам, вопрос медицины, ее развития и обеспечения сейчас как никогда актуален, значителен и первостепенен. "Очень важно поддержать тех, кто только приходит в профессию: выпускников медицинских вузов, которые трудоустраиваются на самую передовую: терапевтами, педиатрами, фельдшерами, врачами скорой помощи", - отметила Елена Писарева.

Принятым законопроектом определены специальности медицинских работников, дающие право на дополнительные меры социальной поддержки: врач-терапевт, участковый врач-терапевт, врач-педиатр, участковый врач-педиатр, врач скорой медицинской помощи, фельдшер, фельдшер скорой медицинской помощи, фельдшер - водитель скорой медицинской помощи. Закон действует до 31 декабря 2024 года.