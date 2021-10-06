Власти Башкирии планируют газифицировать 90% домохозяйств до 2024 года

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Уровень газификации домохозяйств в Башкирии планируется довести до 90% к 2024 году, подключив к газу еще порядка 200 тыс. домов. Об этом журналистам сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в среду на X Петербургском международном газовом форуме.

"Наши результаты выше среднероссийских, если в среднем охват газификацией 72%, то в Башкортостане уже 83%. Мы до 2024 года планируем довести этот показатель до 90%", - сообщил Назаров.

Предстоит подключить к газу еще почти 200 тыс. домохозяйств. Работы будут выполняться по программам догазификации населенных пунктов, а также текущим проектам "Газпрома", добавил премьер-министр.

В августе ТАСС сообщал о планах ПАО "Газпром" направить более 13 млрд рублей на программу газификации населенных пунктов республики до 2025 года.

Всего в регионе газифицировали 2 930 населенных пунктов, это порядка 1,4 млн домов и квартир, уровень газификации составляет 83,6%.